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Жителя Иваново признали виновным в приготовлении к госизмене

«ИН»: суд в Иваново признал местного жителя виновным в приготовлении к госизмене

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Shutterstock

Житель города Иваново признан виновным в приготовлении к государственной измене и приговорен к шести годам и четырем месяцам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает издание «Ивановские новости» («ИН»).

По данным следствия, 48-летний мужчина связался со спецслужбами Украины и планировал попасть на ее территорию для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. Сотрудники УФСБ по Ивановскому региону задержали его в московском аэропорту на пограничном пункте пропуска.

В Иванове областной суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 ст. 275 УК РФ «Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника». Назначенное наказание — шесть лет и четыре месяца в колонии строго режима плюс штраф в размере 250 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

14 ноября сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ мужчины 2003 года рождения, передававшего военной разведке Украины данные о деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Центральной России. По данным следствия, эту деятельность он осуществлял по заданию кураторов за деньги.

Ранее в Москве крановщика приговорили к 24 годам за поджог столичного военкомата.

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