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Мишустин рассказал о мерах поддержки жителей Курской области этой зимой

Мишустин: в Курскую область направят 900 млн рублей на приобретение котельных

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство Российской Федерации выделит Курской области свыше 900 миллионов рублей для закупки блочно-модульных котельных, которые необходимы для успешного прохождения осенне-зимнего периода. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания правительства, пишет РИА Новости.

По словам Мишустина, особое внимание будет уделено прохождению осенне-зимнего сезона в приграничных областях.

«В этой связи направим Курской области более 900 млн рублей на приобретение 37 блочно-модульных котельных», – отметил глава правительства.

В начале ноября депутаты Курской областной думы обратились к федеральным властям с просьбой о выделении региону дополнительно 24,9 млрд руб. в качестве финансовой помощи. Там отметили, что многие расходы из бюджета региона не обеспечены финансированием.

В конце октября в правительстве Курской области сообщили, что украинские войска нанесли ущерб агропромышленному комплексу региона на общую сумму более 100 млрд рублей.

Ранее в РФ заявили о планах добиться от Украины возмещения причиненного российским регионам ущерба.

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