Курская область запросила дополнительную господдержку в размере 25 млрд рублей

Депутаты Курской областной думы обратились к федеральным властям с просьбой о выделении региону дополнительно 24,9 млрд руб. в качестве финансовой помощи. Об этом говорится на сайте областного парламента.

Там отметили, что многие расходы из бюджета региона — около 24,9 млрд — не обеспечены финансированием.

Уточняется, что 14,9 млрд рублей необходимы на финансирование строительства социальных объектов и дорожной деятельности, 0,6 млрд — на льготное лекарственное обеспечение, 2,6 млрд — на компенсацию расходов на повышение зарплат бюджетным работникам, 7,4 млрд — на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов.

В конце октября в правительстве Курской области сообщили, что украинские войска нанесли ущерб агропромышленному комплексу региона на общую сумму более 100 млрд рублей. Там отметили, что сейчас внимание властей сосредоточено на проработке механизмов поддержки бизнеса.

Ранее названа сумма помощи покинувшим приграничье в Курской области.