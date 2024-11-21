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В России закрепят понятие «студенческая семья»

Комитет ГД поддержал проект о закреплении понятия «студенческая семья»

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Depositphotos

Комитет Государственной думы по молодежной политике рекомендовал ГД принять в первом чтении проект о закреплении в законодательстве понятия «студенческая семья». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что под данное понятие подпадают муж и жена до 35 лет, которые обучаются по очной или очно-заочной форме обучения по программам среднего профессионального образования, высшего образования, а также воспитывают ребенка.

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова подчеркнула, что законопроект станет основой для развития мер поддержки студенческих семей.

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб ранее сообщила, что с 2025 года в России станут больше заботиться о студенческих семьях. Меры поддержки для этой категории граждан будут прописаны в национальном проекте «Семья», который заработает с 2025 года.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае приняли решение поощрять финансово молодых студенток за рождение ребенка. В пресс-службе отметили, что мера поддержки направлена на стимулирование рождаемости в регионе. По предварительным оценкам, в 2025 году на эти цели из бюджета будет выделено порядка 40 млн рублей.

Ранее Бессараб заявила, что в этом году в России ввели новую меру поддержки семей с детьми.

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