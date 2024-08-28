В Госдуме россиянам назвали еще один способ потратить маткапитал

В этом году в России ввели новую меру поддержки семей с детьми – им позволили тратить остаток маткапитала на сборы детей в школу, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Эта мера заменила существовавшее в прошлом пособие в 10 тыс. рублей, которое выплачивалось перед 1 сентября, напомнила она в беседе с 360.ru.

У родителей есть возможность использовать как региональные, так и федеральные меры поддержки в ходе покупки вещей и принадлежностей, необходимых детям для учебы, отметила депутат.

«Почти все регионы России включили в местное законодательство пункты, касающиеся помощи многодетным семьям. Поддержка предусмотрена на весь школьный период», — подчеркнула она.

В числе таких мер парламентарий назвала предоставление детям школьной и спортивной форм, бесплатное горячее питание, льготы на посещение различных культурных мероприятий и другие.

В начале августа президент Владимир Путин утвердил механизм выплаты неистраченной части маткапитала в размере не выше 10 тыс. рублей на подготовку школьников к учебному году. На сегодня, по данным Соцфонда, право на получение остатков маткапитала имеют порядка 730 тыс. семей.

Бессараб также напомнила о действующей в регионах программе 2собери ребенка в школу», которая предусматривает помощь компаний и общественных организаций родителям, готовящим детей к учебе. Выплачиваются также ежемесячные пособия на детей в размере от 50% до 100% прожиточного минимума.

Ранее исследователи выяснили, что пятая часть (19%) россиян планируют потратить на подготовку одного ребенка к новому учебному году не более 5 тыс. рублей. Еще 29% россиян намерены уложиться в 5-10 тыс. рублей, а 28% потратят от 10 до 20 тыс. рублей. От 30 до 50 тыс. рублей намерены потратить лишь 5% опрошенных россиян.

Ранее стало известно, на что россияне тратят больше денег при подготовке детей к школе.