Читинец изнасиловал женщину и отрезал ей ноги

Житель Читы стал фигурантом уголовного дела после того, как пригласил к себе 34-летнюю женщину. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следователей, с пострадавшей мужчина знаком не был, но россиянка пошла к нему домой. Во время застолья он изнасиловал гостью. Во время процесса она сопротивлялась, и россиянину это не понравилось, поэтому он схватил нож и нанес ей не менее шести ударов в шею.

Когда женщина перестала кричать, подозреваемый ампутировал гостье ноги на уровне коленных суставов, после чего спрятал обезображенную женщину на площадке подъезда, чтобы скрыть следы.

Пострадавшую нашел слесарь. После того, как правоохранители узнали о ситуации, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и за надругательство.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материал вскоре направят в суд для рассмотрения по существу.

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