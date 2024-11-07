Екатеринбургский трамвай во время поездки расплавил ботинок пассажирки

В Екатеринбурге ботинки пассажирки трамвая расплавились во время поездки. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, инцидент произошел в трамвае, который следовал по маршруту №1. Ехавшая в нем девушка ощутила жар, но списала это на то, что печка в транспорте сильно греется — на улице было холодно.

Однако в какой-то момент она поняла, что подошва ее ботинка расплавлена. При этом специфичного запаха она до этого не ощутила.

Сообщается, что от печек в трамвае пострадали две пары ботинок. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в российской школе лампа сожгла учебники и парту ученика. Плафон расплавился за считанные секунды, от капающего пластика воспламенились книги и стол, на котором они лежали. После произошедшего педагог вывел несовершеннолетних из посещения.

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