Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Телеведущая Эллен Дедженерес покинула США из-за победы Трампа

TMZ: телеведущая Дедженерес переехала из США в Британию из-за победы Трампа

close
Global Look Press

Одна из самых известных американских телеведущих Эллен Дедженерес покинула США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

«Эллен Дедженерес ... попрощалась с США», — говорится в сообщении.

Телеведущая уехала в Великобританию и поселилась в своем новом доме на юго-западе страны. По словам одного из источников издания, телеведущую крайне разочаровала победа Трампа.

Дедженерес входила в число доноров кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис и поддерживала ее в соцсетях.

10 ноября стало известно, что компания Villa Vie Residences запускает четырехлетний кругосветный круиз для тех, кто хочет оказаться за пределами США во время президентства Дональда Трампа. Билеты доступны на один, три и четыре года. Каюта на круизном лайнере Villa Vie Odyssey обойдется минимум в $266 тыс. Ожидается, что недовольные Трампом успеют посетить 140 стран мира за время круиза.

Ранее Трампу предрекли роль «хромой утки» уже через два года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами