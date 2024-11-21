Телеведущая Эллен Дедженерес покинула США из-за победы Трампа

Одна из самых известных американских телеведущих Эллен Дедженерес покинула США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

«Эллен Дедженерес ... попрощалась с США», — говорится в сообщении.

Телеведущая уехала в Великобританию и поселилась в своем новом доме на юго-западе страны. По словам одного из источников издания, телеведущую крайне разочаровала победа Трампа.

Дедженерес входила в число доноров кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис и поддерживала ее в соцсетях.

10 ноября стало известно, что компания Villa Vie Residences запускает четырехлетний кругосветный круиз для тех, кто хочет оказаться за пределами США во время президентства Дональда Трампа. Билеты доступны на один, три и четыре года. Каюта на круизном лайнере Villa Vie Odyssey обойдется минимум в $266 тыс. Ожидается, что недовольные Трампом успеют посетить 140 стран мира за время круиза.

Ранее Трампу предрекли роль «хромой утки» уже через два года.