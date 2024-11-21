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В США задержали мужчину, хотевшего взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу

CBS: ФБР задержало мужчину, планировавшего взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу

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Shutterstock

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва Нью-Йоркской фондовой биржи. Об этом сообщает CBS News.

«Агенты ФБР задержали мужчину из Флориды в связи с предполагаемым замыслом взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу», — говорится в сообщении.

Источник ссылается на судебные документы. В них указано, что житель юго-востока США Харун Абдул-Малик Йенер хранил инструкции для создания бомбы. По предварительной информации, он хотел взорвать биржу, желая «перезагрузить правительство США». Он также заявлял, что чувствует себя Усамой бен Ладеном — бывшим главарем «Аль-Каиды» (организация запрещена в России).

Недавно канал Fox News сообщил, что около 100 человек, находящихся в американском списке террористов, проникли на территорию Соединенных Штатов в период с 2021 по 2023 год из-за попустительства политики Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис.

Ранее в США рассказали, когда исключат хуситов из списка террористических организаций.

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