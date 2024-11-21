В США задержали мужчину, хотевшего взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва Нью-Йоркской фондовой биржи. Об этом сообщает CBS News.

«Агенты ФБР задержали мужчину из Флориды в связи с предполагаемым замыслом взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу», — говорится в сообщении.

Источник ссылается на судебные документы. В них указано, что житель юго-востока США Харун Абдул-Малик Йенер хранил инструкции для создания бомбы. По предварительной информации, он хотел взорвать биржу, желая «перезагрузить правительство США». Он также заявлял, что чувствует себя Усамой бен Ладеном — бывшим главарем «Аль-Каиды» (организация запрещена в России).

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