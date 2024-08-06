Почти 100 террористов попали в США из-за политики Байдена и Харрис

Около 100 человек, находящихся в американском списке террористов, проникли на территорию Соединенных Штатов в период с 2021 по 2023 год из-за попустительства политики Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис. Это следует из доклада юридического комитета палаты представителей конгресса США, с которым ознакомился телеканал Fox News.

В материале отмечается, что за время работы администрации Байдена на юго-западной границе США были задержаны более 250 нелегальных мигрантов из списка террористов, из них минимум 99 человек были пропущены в страну. Еще 34 иммигранта содержатся под стражей, однако из Соединенных Штатов их не высылают.

Кроме этого, говорится в докладе, данные не учитывают неизвестное число потенциальных террористов среди почти двух миллионов мигрантов, которые попали в страну «из-за попустительства Байдена и Харрис».

До этого сын кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, Дональд Трамп — младший обратил внимание, что демократы ведут политику, поощряющую голосование мигрантов, а не американских граждан. Вице-президента США, кандидата от демократов Камалу Харрис он счел «царицей границы», а ее политику — «разрушительной».

Ранее в США не исключили случайного финансирования террористов на огромные суммы.