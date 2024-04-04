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В США рассказали, когда исключат хуситов из списка террористических организаций

Bloomberg: США не будут считать хуситов террористами, если те прекратят атаки

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Reuters

США могут исключить йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) из списка террористических организаций, когда движение перестанет атаковать суда на юге Красного моря. Об этом сообщает Bloomberg.

«США заявили, что рассмотрят возможность отмены своего недавнего признания йеменских хуситов террористами, если поддерживаемые Ираном боевики прекратят свои нападения на суда в Красном море и вокруг него», — говорится в сообщении агентства.

Издание приводит слова специального посланника президента США Джо Байдена в Йемене Тима Лендеркинга. Он заявил, что Вашингтон рассчитывает на дипломатические пути решения кризисной ситуации с движением хуситов на юге Красного моря.

По оценке Bloomberg, соответствующие комментарии предполагают, что «Вашингтон снова делает ставку на дипломатию после почти трехмесячной кампании авиаударов по объектам хуситов в Йемене».

В январе США снова внесли мятежное движение «Ансар Аллах», хуситов из Йемена, в список террористических организаций.

Ранее в Пентагоне заявили, что хуситы сохранили некоторые возможности для нападений.

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