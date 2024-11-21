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Врач объяснил, как формируются зависимости

Врач Казанцев: зависимости появляются из-за неумения переживать эмоции

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Depositphotos

Между эмоциями и зависимостью существует связь. При этом пагубные привычки образуются не от самих эмоций, а от неумения их проживать. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал врач-нарколог, главный врач медицинского центра «Зависимость 24» Алексей Казанцев.

«Человек не может прорабатывать эти эмоции, не может их проживать, он начинает, как и любой зависимый, больше употреблять. Проснулся — покурил, занялся сексом — покурил, покушал — покурил, не кушаешь — сидишь на диете или нервничаешь — покурил», — объяснил специалист.

Так, по его словам, происходит обман организма — эмоции никуда не пропадают, а лишь заглушаются. Единственный выход — научиться их самостоятельно проживать.

Исполняющая обязанности заведующей отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева до этого говорила, что при отказе от курения важно установить точную дату избавления от пагубной привычки, чтобы успеть психологически себя подготовить.

Она подчеркнула, что утверждение о том, что сигареты помогают успокоиться и сосредоточиться, является мифом.

Ранее врач назвал самый эффективный способ бросить курить.

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