Врач дала совет, как бросить курить и не сорваться в будущем

Чтобы бросить курить и не сорваться в будущем, важно установить точную дату отказа от пагубной привычки, чтобы успеть психологически себя подготовить. Такой совет в беседе с РИАМО дала исполняющая обязанности заведующей отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

«Далее можно заменить эту привычку на что-то безвредное: рассасывать конфеты, жевать жевательную резинку, есть орехи. Некоторые в пачку от сигарет нарезают морковь, и в момент, когда возникает желание закурить, они съедают такую палочку», — рассказала Сысоева.

Она подчеркнула, что утверждение о том, что сигареты помогают успокоиться и сосредоточиться, является мифом.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова до этого отмечала, что резкий отказ от курения может вызвать различные симптомы, такие как головные боли, учащенное сердцебиение и повышенное давление. Эти проявления вызваны не только физической зависимостью от никотина, но и стрессом, уточнила она. Однако, по ее мнению, несмотря на кратковременный дискомфорт при резком отказе от курения, негативные последствия табакокурения в долгосрочной перспективе значительно более опасны.

Ранее ученые выяснили, что отказ от табака продлевает жизнь даже в 75 лет.