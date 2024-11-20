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Врач назвал самый эффективный способ бросить курить

Врач Шуров: работа с убеждениями поможет человеку бросить курить

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Курящим людям, которые хотят отказаться от вредной привычки, важно работать со своими убеждениями. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-нарколог, психиатр Василий Шуров.

По его словам, иногда для этого требуется помощь специалистов.

«Блокаторы никотиновых рецепторов, психотерапия, определенные установки. Тут надо заниматься. Какие проблемы человек решает через курение? Все очень индивидуально», — сказал эксперт.

Врач уточнил, что курение представляет собой серьезную зависимость, с которой тяжело бороться. В среднем курильщики пытаются делать это 30-50 раз, заключил Шуров.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова до этого рассказала «Газета.Ru», что резкий отказ от курения может вызвать различные симптомы, такие как головные боли, учащенное сердцебиение и повышенное давление. Эти проявления вызваны не только физической зависимостью от никотина, но и стрессом, вызванным изменением привычек, уточнила она. Однако, по ее мнению, несмотря на кратковременный дискомфорт при резком отказе от курения, негативные последствия табакокурения в долгосрочной перспективе значительно более опасны.

Ранее ученые выяснили, на сколько продлевает жизнь отказ от курения в 75 лет.

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