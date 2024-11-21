Институт русского языка имени Пушкина выбрал слово 2024 года

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина назвал словом 2024 года слово «Пушкин». Об этом институт сообщил агентству ТАСС.

«В преддверии Дня словарей и энциклопедий Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал слово года. По версии экспертов-русистов, им стало слово «Пушкин»», — говорится в сообщении.

Фамилия русского поэта была выбрана после изучения статистики поисковых запросов. За последний месяц слово «Пушкин» вводили в поисковую строку не менее 10 млн раз.

Среди других самых популярных запросов были слова «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».

В 2024 году в России отмечали 225 лет со дня рождения великого русского писателя и поэта Александра Пушкина.

Пушкин остается одним из самых востребованных и популярных авторов в России даже спустя два века. Так, в конце лета в «Московском доме книги» сообщили, что в числе самых популярных авторов у покупателей оказались Александр Пушкин, Корней Чуковский и Михаил Булгаков.

Ранее активисты нашли пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в сказке Пушкина.