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Институт русского языка имени Пушкина выбрал слово 2024 года

Институт Пушкина назвал слово «Пушкин» главным словом 2024 года в России

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Илья Питалев/РИА Новости

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина назвал словом 2024 года слово «Пушкин». Об этом институт сообщил агентству ТАСС.

«В преддверии Дня словарей и энциклопедий Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал слово года. По версии экспертов-русистов, им стало слово «Пушкин»», — говорится в сообщении.

Фамилия русского поэта была выбрана после изучения статистики поисковых запросов. За последний месяц слово «Пушкин» вводили в поисковую строку не менее 10 млн раз.

Среди других самых популярных запросов были слова «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».

В 2024 году в России отмечали 225 лет со дня рождения великого русского писателя и поэта Александра Пушкина.

Пушкин остается одним из самых востребованных и популярных авторов в России даже спустя два века. Так, в конце лета в «Московском доме книги» сообщили, что в числе самых популярных авторов у покупателей оказались Александр Пушкин, Корней Чуковский и Михаил Булгаков.

Ранее активисты нашли пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в сказке Пушкина.

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