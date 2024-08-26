Названы самые популярные авторы у москвичей

В числе самых популярных авторов у покупателей «Московского дома книги» оказались Александр Пушкин, Корней Чуковский и Михаил Булгаков. Об этом «Москве 24» сообщили в пресс-службе сети.

Помимо этого, в первом полугодии 2024 года популярными стали Федор Достоевский, Лев Толстой, Эрих Мария Ремарк.

«Из современных авторов покупатели чаще всего приобретали книги Фредрика Бакмана, Виктора Пелевина, Андрея Усачева, Захара Прилепина, Александра Цыпкина, Николая Цискаридзе и Ольги Примаченко», — говорится в исследовании.

Наиболее востребованными художественными произведениями оказались романы «Это безумие» Теодора Драйзера, «Увидимся в августе» Габриэля Гарсиа Маркеса, сборник рассказов «Нулевая гравитация» Вуди Аллена, «Собаки и другие люди» Захара Прилепина и «Завет воды» Абрахама Вергезе, детскими книгами — «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Денискины рассказы» Виктора Драгунского и книги о собачке Соне Андрея Усачева. При этом в целом москвичи чаще всего покупали нехудожественную литературу (нон-фикшн) — 43,3%. На втором месте оказалась художественная литература — 29,7%.

Исследование Литрес и LiveLib, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова стал самым популярным вариантом среди произведений, с продолжениями которых хотели бы ознакомиться россияне, — его выбрали более 23% респондентов.

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