«По усам текло»: активисты нашли пропаганду ЛГБТ в сказке Пушкина

Общественники потребовали запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» русского поэта Александра Пушкина, в которой нашли пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По мнению активистов, строчка «по усам текло, а в рот не попало» пропагандирует нетрадиционные связи. С жалобой на это они обратились в министерство культуры РФ.

По мнению адвоката Александра Добровинского, активистам следовало бы лучше изучать русскую культуру.

«Что касается сказок Пушкина, и не только его, герои чаще всего отказывались от яства и лишь имитировали обед, чтобы обмануть нечисть и остаться в живых. Если не просто цепляться за фразы, а пытаться их изучить или хотя бы проанализировать, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть», — заключил он.

Накануне треш-стримершу Голубку задержали за осквернение монумента «Родина-мать зовет!».

Ранее активисты обратились в МВД с просьбой проверить Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ.