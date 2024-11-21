Украинские власти заявили о критической гуманитарной обстановке в Харьковской области

В Купянском районе Харьковской области Украины сложилась критическая гуманитарная обстановка. Об этом рассказал ТАСС замглавы пророссийской ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Сообщается, что напряженная ситуация возникла в примыкающих к Купянску контролируемых украинскими властями населенных пунктах Купянск-Узловой, Подо‌лы, Ковшаровка и Куриловка. По словам Лисняка, в них украинские власти подают воду для нужд населения раз в трое суток и только на полтора часа. При этом большая часть воды используется разместившимися в частных домах бойцами ВСУ. Кроме того, сообщается о полном отключении газо- и электроснабжения указанных выше населенных пунктов и восточной части Купянска.

При этом сообщается об отказе нескольких тысяч пожилых жителей Купянска от обязательной эвакуации и массовом возвращении в свои дома эвакуированных жителей этого города и поселка Ковшаровка. Подчеркивается, что люди возвращаются домой вопреки продолжению боевых действий и сопротивлению украинских властей.

До этого российские бойцы захватили семь опорных пунктов ВСУ в Купянске.

Ранее Зеленский приехал в Купянск.