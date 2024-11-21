Российская авиация уничтожила разведывательную роту ВСУ в Купянске и ликвидировала до 80 единиц личного состава украинских подразделений. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, во время тактического штурма российские бойцы захватили семь опорных пунктов.

Этим же утром военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские бойцы продолжили развивать успех в Купянске и его окрестностях. По его словам, за сутки в самом населенном пункте ВС РФ расширили зону контроля северо-восточнее ж/д станции Заосколье и выбили украинских противников с трех многоквартирных домов по улице Дунаевского. Также в городе уничтожили три единицы бронетехники, которую ВСУ спрятали на территории одного из предприятий.

До этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев также заявлял, что российские войска продолжают успешно действовать в районе Купянска, где идет работа по зачистке промзоны. Он добавил, что российские войска ежедневно наносят удары по позициям противника на Харьковском направлении.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР.