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Россиянка, собираясь в ЗАГС, узнала, что замужем за гражданином африканской страны

В Петербурге мужчина из Африки лишился РВП в РФ из-за фиктивного брака

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Максим Блинов/РИА Новости

В Петербурге гражданину одной из стран Африки аннулировали разрешение на временное проживание из-за фиктивного брака с россиянкой. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на прокуратуру Красносельского района города.

Женщина собралась подавать документы в ЗАГС для оформления и только в этот момент узнала о том, что уже некоторое время расписана с иностранцем, который получил разрешение на временное проживание в России. При этом петербурженка не знала «супруга».

После обращения в прокуратуру женщина смогла признать брак недействительным. О том, каким образом гражданину африканской страны удалось «расписаться» с россиянкой, не сообщается.

После решения суда в МВД аннулировали документы мужчины. Помимо этого, иностранцу отказали в выдаче вида на жительство.

Недавно в Госдуме в третьем чтении приняли законопроект, который позволит бороться с фиктивными браками мигрантов для получения вида на жительство и паспорта. Теперь получить документы, позволяющие длительное время оставаться в РФ, можно получить только спустя три года после заключения брака.

Ранее троих мигрантов задержали за организацию фиктивных браков в Петербурге.

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