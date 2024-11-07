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Названы самые опасные электронные сигареты

PNAS: вейпы со вкусом ягод парализуют иммунные клетки в легких

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Ученые из Макгиллского университета (Канада) в составе научного коллектива установили, что электронные сигареты со вкусом и ароматом ягод могут ослабить естественную защиту легких, из-за чего организму будет сложнее бороться с инфекциями. Результаты исследования опубликованы в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Исследователи в течение нескольких дней подвергали мышей воздействию пара электронных сигарет и использовали метод компьютерной визуализации в реальном времени для наблюдения за иммунными клетками легких грызунов. В эксперименте оценили воздействие как ароматизированных вейпов, так и классических электронных сигарет.

Результаты показали, что определенные химические вещества, выделяемые вейпами со вкусом ягод, «парализуют» иммунные клетки в легких. В частности, негативному воздействию подвергаются популяция клеток под названием альвеолярные макрофаги, отвечающая за выведение вредных частиц. Ученые объяснили, что такой эффект повышает восприимчивость организма к респираторным инфекциям.

Ученые также установили, что вейпы без ароматизаторов не оказывали такого воздействия. Тем не менее считать их безопасными для здоровья нельзя.

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