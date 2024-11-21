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В торговом центре в Свердловской области произошла стрельба, есть пострадавшие

МВД: два человека пострадали при стрельбе в торговом центре Каменска-Уральского

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Телеграм-канал «Каменск-Уральский | Екатеринбург»

Стрельба произошла в одном из торговых центров Каменска-Уральского Свердловской области. Об этом сообщила региональная пресс-служба ГУ МВД.

Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Инцидент Каменс-Уральский». На кадрах видно, как двое мужчин сначала дерутся, а третий их пытается разнять. Внезапно один из конфликтующих достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента.

По данным портала «Виртуальный Каменск», все случилось в ТРЦ «Магнит экстра» на улице Суворова. Очевидцы рассказали, что на первом этаже между мужчинами произошел конфликт. Одному из них попали в живот, предположительно, из травматического оружия.

Другим посетителям центра, которые оказались рядом с местом стрельбы, сотрудники магазина «Монро» помогли укрыться в подсобке.

Пострадавшего отвезли в больницу. К торговому центру прибыли сотрудники полиции и карета скорой медицинской помощи. По данным МВД, пострадали два человека.

Ранее в СК организовали проверку после стрельбы по человеку из ракетницы в Кирове.

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