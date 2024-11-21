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Врач рассказала об опасности растворимого кофе

Врач Соломатина: растворимый кофе может ускорить старение

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Depositphotos

Употребление растворимого кофе может спровоцировать раннее старение. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

По ее словам, порошковый, гранулированный и сублимированный напиток при нагревании может содержать в себе неполезные вещества.

«Неполезные вещества <…> негативно воздействуют на клетку и, соответственно, приводят к старению клетки и к укорачиванию теломер. А именно длина теломера обуславливает продолжительность жизни клетки и продолжительность жизни всего органа в целом и, значит, нас как совокупности всех органов и клеток», — объяснила Соломатина.

Врач добавила, что ускорить старение могут и другие продукты, которые могут окисляться. К ним она отнесла сладкую, соленую и термически обработанную еду, пищу с консервантами, искусственными красителями и ароматизаторами.

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина до этого рассказала «Газете.Ru», что опасность кофе для сердца напрямую зависит от содержания в нем кофеина, а также объема порции и частоты употребления. По ее словам, кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений и может вызвать временное повышение артериального давления.

Ранее стало известно, какой вид кофе самый полезный для здоровья.

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