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Стало известно, какой вид кофе самый полезный для здоровья

Daily Mail: напитки на основе эспрессо благотворно влияют на мозг

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Freepik.com

Напитки на основе эспрессо (латте, капучино) защищают от болезни Альцгеймера, а фильтрованный кофе особенно полезен для сердца и сосудов. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Пал Маурович-Хорват, директор отделения медицинской визуализации в Университете Земмельвейса в Будапеште.

Ученый подтвердил, что кофе оказывает положительное влияние на организм, но его воздействие зависит от способа приготовления.

Норвежские исследователи, которые в течение двух десятилетий изучали пищевые привычки 500 тысяч добровольцев, выяснили, что фильтрованный кофе оказывает положительное влияние на сердце и сосуды. Употребление четырех чашек такого напитка в день снижает риск артериальных патологий, которые могут привести к сердечным приступам.

Итальянские ученые в 2023 году обнаружили, что кофе на основе эспрессо, включая капучино и латте, оказывает благотворное воздействие на мозг. Экстракты эспрессо предотвращают накопление в мозге токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера, а кофеин помогает уменьшить воспаление и защитить нейроны, снижая риск развития деменции.

Однако не все виды кофе одинаково полезны. По словам ученых из Университета Макгилла в Канаде, растворимый кофе содержит больше акриламида. Лабораторные исследования показали, что акриламид в рационе вызывает рак легких и репродуктивной системы у животных.

Тем не менее при умеренном употреблении (до 10 чашек в день) негативное воздействие растворимого кофе минимально. Маурович-Хорват подчеркнул, что такой кофе богат антиоксидантами, поддерживающими микрофлору кишечника и защищающими организм от болезней.

Ранее было названо неожиданное полезное свойство кофе.

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