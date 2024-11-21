Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова объяснила разговор о баллистических ракетах по телефону на брифинге

Захарова раскрыла, кто попросил ее не говорить о баллистических ракетах на брифинге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Газете.Ru», что в ее телефонном разговоре о баллистических ракетах в ходе брифинга «никакой интриги нет». До этого ей позвонили во время общения с журналистами и попросили не комментировать «наши удары баллистическими ракетами».

«Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга — МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет», — сказала она.

Она также ответила на вопрос, кто ей звонил.

«Эксперт», — сказала Захарова.

21 ноября Марию Захарову прямо во время брифинга попросили не давать комментарии на тему удара баллистическими ракетами. На трансляции МИД РФ можно увидеть, как представитель ведомства отвечает на телефонный звонок во время мероприятия.

«Наш удар баллистическими ракетами, о чем... стали говорить, не комментируем вообще», — сказал ее собеседник.

После этого представитель МИД поблагодарила звонившего и продолжила отвечать на вопросы.

Как писал утром в четверг Telegram-канал Baza, в украинских СМИ появилась информация, что ВС РФ впервые применили межконтинентальную баллистическую ракету «Рубеж».

Ранее стало известно, что директора «Калугатеплосети» привлекут к дисциплинарной ответственности за мат в прямом эфире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами