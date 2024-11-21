Захарова объяснила разговор о баллистических ракетах по телефону на брифинге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Газете.Ru», что в ее телефонном разговоре о баллистических ракетах в ходе брифинга «никакой интриги нет». До этого ей позвонили во время общения с журналистами и попросили не комментировать «наши удары баллистическими ракетами».

«Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга — МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет», — сказала она.

Она также ответила на вопрос, кто ей звонил.

«Эксперт», — сказала Захарова.

21 ноября Марию Захарову прямо во время брифинга попросили не давать комментарии на тему удара баллистическими ракетами. На трансляции МИД РФ можно увидеть, как представитель ведомства отвечает на телефонный звонок во время мероприятия.

«Наш удар баллистическими ракетами, о чем... стали говорить, не комментируем вообще», — сказал ее собеседник.

После этого представитель МИД поблагодарила звонившего и продолжила отвечать на вопросы.

Как писал утром в четверг Telegram-канал Baza, в украинских СМИ появилась информация, что ВС РФ впервые применили межконтинентальную баллистическую ракету «Рубеж».

Ранее стало известно, что директора «Калугатеплосети» привлекут к дисциплинарной ответственности за мат в прямом эфире.