Захарову на брифинге попросили не комментировать «удар баллистическими ракетами»

Официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову прямо во время брифинга попросили не давать комментарии на тему «удара баллистическими ракетами». Трансляцию пресс-конференции ведет МИД РФ.

На кадрах можно увидеть, как спикеру на телефон звонит некто, и Захарова тут же отвечает, несмотря на продолжающийся брифинг.

«Наш удар баллистическими ракетами, о чем... стали говорить, не комментируем вообще», — сказал неизвестный представителю МИД.

Захарова поблагодарила звонившего и продолжила отвечать на вопросы.

21 ноября украинские СМИ начали распространять информацию о том, что российские войска якобы выпустили в сторону Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Британская газета The Guardian писала, что если эта информация подтвердится, то это будет первое применение такого типа ракеты за время российской специальной военной операции на Украине.

В Кремле отказались отвечать на вопрос, был ли удар, переадресовав его Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что Украина может начать просить у Байдена разрешить удары ракетами Tomahawk по РФ.