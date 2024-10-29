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Названа самая выгодная страна для содержания домашних животных

Росгосстрах: самой выгодной страной для содержания животных стала Россия

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Depositphotos

Россия стала самой выгодной страной для содержания домашних животных. Об этом сообщили эксперты СК «Росгосстрах», копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что 42% россиян тратят на содержание животных три-пять тыс. руб. в месяц. 36% — до трех тыс. руб. в месяц.

Для проживающих в Армении содержание животного обходится в пять тыс. руб. ежемесячно, в Казахстане траты на питомцев составляют пять-шесть тыс. В Грузии на животных уходит более шести тыс. руб., а в Израиле — более семи тыс. руб. Участники опроса из Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что в этих странах содержать домашних животных почти невозможно из-за небольшого числа квартир, в которых можно поселиться с питомцем и высоких цен соответственно.

Траты на домашних животных складываются из стоимости корма (300–700 руб. за кг в РФ, 700–1000 руб. в Армении, 1500–2500 руб. в Израиле и ОАЭ), стоимости одного приема у ветеринара (1000–3000 руб. в России, 2000–4000 руб. в Армении, 8000–15000 — в ОАЭ), а также страховки, которую в России можно приобрести за тысячу руб. в год. В Армении она будет стоить 1,2–2,5 тыс. руб., а в Казахстане — от тысячи до двух тыс. руб. в год. В Таиланде и Грузии стоимость страховки обойдется в две-пять тыс. руб., а в ОАЭ и Израиле — до 10 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что большинство (73%) россиян хорошо относятся к домашним животным. По мнению большинства (55%), питомцы положительно влияют на качество жизни человека, улучшают настроение и снимают стресс.

Ранее ученые развеяли миф о пользе домашних животных для психического здоровья.

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