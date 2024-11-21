В сочинском аэропорту багажная тележка врезалась в самолет

В аэропорту в Сочи багажная тележка врезалась в самолет и повредила его. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, инцидент произошел во время выгрузки багажа. Незакрепленная тележка столкнулась с передней стойкой шасси и повредила створку. На месте удара появилась трещина размером 32 см.

В итоге воздушное судно отстранили от полетов.

На прошлой неделе в Хабаровске самолет вернулся в аэропорт из-за отказа авиагоризонта. По данным «Известий», самолет вернулся в аэропорт из-за отказа системы авиагоризонта. На борту находились восемь пассажиров и пять членов экипажа.

В конце октября в Хабаровском крае вертолет совершил экстренную посадку в 40 км от села Тугур. По информации источника телеканала РЕН ТВ, на борту воздушного судна находились 20 человек, включая трех членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины инцидента неизвестны.

Ранее четверо пьяных авиапассажиров устроили дебош и напали на бортпроводницу по пути на Ибицу.