Протестующие в Сербии заблокировали дорогу в Нови-Саде

Протестующие в сербском городе Нови-Сад перекрыли перекресток перед железнодорожным вокзалом, где 1 ноября произошло обрушение бетонного козырька. Об этом сообщает новостной портал «021».

Участники протеста требуют призвать к ответственности виновных в обрушении конструкции. Они организовали несколько пунктов, где можно было написать письма задержанным после предыдущих протестов и окунуть руки в красную краску, чтобы оставить «кровавый отпечаток».

Протестующие собрались днем и начали перекрывать перекресток улицы Яше Томича и бульвара Освобождения перед железнодорожным вокзалом. Сам вокзал после инцидента не работает. Блокада улицы пройдет до 18:00 по местному времени (20:00 мск).

Днем 1 ноября козырек из стекла, металла и бетона над входной дверью в здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде обвалился. При этом пострадали несколько десятков человек. Козырек должны были реконструировать, однако работы так и не прошли.

После этого в городе начались протесты, их участники требуют отставки экс-мэра Нови-Сада, нынешнего премьера Милоша Вучевича и действующего мэра Милана Джурича, а также привлечения к ответственности тех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала, и обнародования текста договора с китайскими подрядчиками. У здания администрации вылили фекалии, а его само разрисовали краской.

Ранее протестующие после трагедии в Нови-Саде заблокировали мост через Дунай.