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В Киеве отменили аварийные отключения света

В Киеве заменили аварийные отключения электроэнергии на почасовые

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Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Аварийные отключения электроэнергии в Киеве решили заменить на почасовые. Об этом в Telegram-канале сообщила киевская городская военная администрация.

«Нынешняя ситуация в энергосистеме позволяет сегодня отменить в столице отключение электроэнергии для бытовых потребителей. Энергетики готовятся к отмене аварийных и стабилизационных отключений», — говорится в сообщении.

В администрации Киева также предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться и город вернется к отключениям электроснабжения по графику.

Накануне минэнерго Украины сообщало, что в стране третий день подряд действуют почасовые отключения электроэнергии, также продолжается работа по устранению последствий повреждений объектов генерации, нанесенных 17 ноября. В тот день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

Ранее Энергодар остался без электричества.

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