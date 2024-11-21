В Киеве отменили аварийные отключения света

Аварийные отключения электроэнергии в Киеве решили заменить на почасовые. Об этом в Telegram-канале сообщила киевская городская военная администрация.

«Нынешняя ситуация в энергосистеме позволяет сегодня отменить в столице отключение электроэнергии для бытовых потребителей. Энергетики готовятся к отмене аварийных и стабилизационных отключений», — говорится в сообщении.

В администрации Киева также предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться и город вернется к отключениям электроснабжения по графику.

Накануне минэнерго Украины сообщало, что в стране третий день подряд действуют почасовые отключения электроэнергии, также продолжается работа по устранению последствий повреждений объектов генерации, нанесенных 17 ноября. В тот день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

Ранее Энергодар остался без электричества.