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Энергодар остался без электричества

Энергодар остался без электроэнергии в результате аварии

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Павел Лисицын/РИА Новости

Город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодар остался без электричества, сообщил Telegram-канал «Энергодарский связной».

«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города. Без электроэнергии остался практически весь город», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты уточняют причины произошедшего.

Накануне канал сообщал, что 18 октября в городе пройдут ремонтные работы. В связи с этим III-VII микрорайоны Энергодара должны были обесточить в период с 8:00 до 15:00.

5 октября в Энергодаре также произошло аварийное отключение света. Причиной тому послужили неполадки за пределами города.

17 октября Вооруженные силы Украины атаковали город-спутник Запорожской АЭС. Было зафиксировано не менее шести ударов.

Ранее на ЗАЭС рассказали об обстрелах Энергодара.

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