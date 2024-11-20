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США оказались под угрозой «бомбового циклона»

Guardian: на северо-запад США обрушится «бомбовый циклон» с сильнейшим штормом

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Depositphotos

На северо-запад США обрушится «бомбовый циклон» с сильнейшим штормом. Об этом сообщает Guardian.

По информации Национальной метеослужбы, 20 ноября непогода может накрыть штаты Вашингтон, Калифорния и Орегон. Кроме того, ожидается, что на регион обрушится один из самых сильных штормов за последние десятилетия.

Синоптики уточняют, что экстремальные осадки стоит ожидать на территории от юга Портленда до севера Сан-Франциско, в долине Сакраменто они могут достичь уровня в 20 см. Согласно прогнозам, порывы ветра превысят скорость в 121 км в час. В регионе активизировали транспортные и коммунальные службы. По словам метеорологов, буря продлится до 21 ноября.

15 ноября Национальный центр по слежению за ураганами США сообщил, что у берегов Гондураса сформировался шторм «Сара», который угрожает стране катастрофическими наводнениями.

Ранее в Испании заявили о беспрецедентных масштабах катастрофы из-за удара стихии.

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