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В Пермском крае осудили сторонника террористов

В Пермском крае мужчину приговорили к 6 годам колонии за оправдание терроризма

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю задержали и осудили иностранного гражданина, который оказался сторонником международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом пишет Ura.ru.

По данным ведомства, иностранец опубликовал в соцсети видео и комментарии к ним, в которых увидели признаки пропаганды и оправдания терроризма и экстремизма. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к терроризму» и «Призывы к экстремистской деятельности».

В итоге Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также мужчине запретили администрировать интернет-ресурсы на срок четыре года.

Против математика и блогера Михаила Вербицкого, который призывал бить по России, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. По словам источника РИА Новости, сейчас 55-летний математик находится за границей.

Ранее в Белоруссии выдали участника террористического формирования.

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