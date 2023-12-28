Стали известны подробности дела замглавы «Роскосмоса» Фролова

Заместитель главы «Роскосмоса» Олег Фролов 22 декабря был арестован по делу о мошенничестве на 435 млн руб., скорее всего, по делу о неисполнении контракта на строительство корпуса № 13 ВНИИЭМ на 1,1 млрд руб., передают «Известия», ссылаясь на свой источник.

Контракт, который был заключен в 2019 году акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (ВНИИЭМ) с компанией «Компьюлинк», мог стать причиной ареста Фролова.

Также арестованы два сообщника Фролова. Следствие предполагает, что замглавы «Роскосмоса» вступил с ними в сговор, и во время исполнения контракта они украли бюджетные денежные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 млн руб.

До этого СК РФ завел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении лиц из концерна «Автоматика».

По предварительным данным следствия, «Автоматика» получила от министерства промышленности и торговли субсидию в размере 300 млн рублей, представив как собственную разработку купленные в Китае антенные системы для обеспечения спутниковой связи в машинах, железнодорожных поездах, на водном и воздушном транспорте.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что министерство промышленности и торговли Российской Федерации намеревалось с помощью Следственного комитета России вернуть около 300 млн руб. субсидии, которая была выделена концерну «Автоматика» на разработку антенных систем станций спутниковой связи.