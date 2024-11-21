«Ростех» разобрал ошибки американских спасателей

Американские спасатели, занимаясь эвакуацией пострадавшей женщины в Аризоне, допустили серьезную ошибку. О том, как правильно нужно заниматься транспортировкой больных, в своем Telegram-канале рассказала госкорпорация «Ростех».

В ролике, демонстрирующем работу спасателей из Соединенных Штатов, можно увидеть, как носилки с пострадавшей закрепили на трос вертолета. В результате женщину закрутило с огромной скоростью. При этом ее состояние было некритичным: она просто сломала нос.

«Ростех» привел комментарий Национальной службы санитарной авиации (НССА), в которой отметили, что подобную эвакуацию нужно проводить с помощью спецоборудования, а трос необходимо придерживать на земле, чтобы избежать вращения носилок.

Кроме того, в НССА подчеркнули, что подобный метод эвакуации подходит для транспортировки конкретно тяжелых больных из труднодоступных мест.

11 ноября сообщалось, что «Ростех» передал российской армии партию истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С. По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), истребители прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования.

Ранее глава «Ростеха» анонсировал строительство в России нового автозавода совместно с Китаем.