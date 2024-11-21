В некоторых районах Астраханской области объявили воздушную опасность

В северных районах Астраханской области объявили воздушную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

По его словам, службы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны работают в штатном режиме. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Губернатор обратил внимание, что аналитики фиксируют рост вбросов фейковой информации в чатах и группах районов, чтобы посеять панику среди населения. Поэтому Бабушкин попросил доверять только проверенной и официальной информации.

Этим же утром опасность атаки беспилотников была объявлена в Ахтубинске Астраханской области. Врио главы администрации города Александр Сиваков призвал жителей не подходить к окнам и не покидать жилые помещения без крайней необходимости. По его словам, все экстренные службы работают в усиленном режиме и держат ситуацию под контролем. Однако впоследствии запись в Telegram-канале Сивакова была удалена.

Ночью 21 ноября опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.