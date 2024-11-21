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В Ахтубинске была объявлена опасность атаки беспилотников

Мэр Сиваков: в Ахтубинске Астраханской области объявлена опасность атаки БПЛА

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Global Look Press

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Ахтубинске Астраханской области. Об этом в своем Telegram-канале написал врио главы администрации города Александр Сиваков (впоследствии запись была удалена).

«Опасность атаки БПЛА. Прошу каждого сохранять спокойствие!» — говорилось в публикации.

Сиваков призвал жителей не подходить к окнам и не покидать жилые помещения без крайней необходимости. По его словам, все экстренные службы работают в усиленном режиме и держат ситуацию под контролем.

Градообразующим учреждением в городе является Государственный летно-испытательный центр им. В.П. Чкалова.

В предыдущий раз опасность атаки БПЛА объявлялась в Ахтубинском районе Астраханской области 19 ноября.

20 ноября сообщалось, что российские военные уничтожили несколько беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области.

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