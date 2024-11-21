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Экстренные отключения света начались в Киеве и нескольких регионах Украины

Экстренные отключения света введены в Киеве и семи областях Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Житомирской, Одесской и Полтавской, Сумской и Черновицкой областях на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает местное издание «Общественные новости».

В частности, в Сумской области аварийные отключения действуют с 06:54 по местному времени (07:54 мск). Причины отключения света не называются, при этом на всей территории страны в настоящее время действует воздушная тревога.

20 ноября Минэнерго Украины сообщало, что в республике третий день подряд действуют почасовые отключения электроэнергии, также продолжается работа по устранению последствий повреждений объектов генерации, нанесенных 17 ноября. В тот день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

19 ноября Минобороны РФ сообщало, что российские военные при содействии боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее в США признали, что удары ATACMS по России ничего не поменяют.

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