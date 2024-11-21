На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения «Днепровская»

Высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ «Днепровская» на Запорожской атомной электростанции была отключена под действием автоматики. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

«На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ «Днепровская». Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ «Ферросплавная - 1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что все блоки ЗАЭС находятся в состоянии холодного останова и остановлены с апреля 2024 года.

«Днепровскую» линию уже отключали 16 ноября. Подачу энергии по ней возобновили на следующий день после остановки работы.

ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков, ее электроснабжение осуществляется по основной и резервной линиям. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Ранее глава МАГАТЭ призвал не перезапускать ЗАЭС в условиях угрозы.