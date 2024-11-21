Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения «Днепровская»

На Запорожской АЭС из-за автоматики отключилась линия энергоснабжения

close
Reuters

Высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ «Днепровская» на Запорожской атомной электростанции была отключена под действием автоматики. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

«На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ «Днепровская». Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ «Ферросплавная - 1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что все блоки ЗАЭС находятся в состоянии холодного останова и остановлены с апреля 2024 года.

«Днепровскую» линию уже отключали 16 ноября. Подачу энергии по ней возобновили на следующий день после остановки работы.

ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков, ее электроснабжение осуществляется по основной и резервной линиям. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Ранее глава МАГАТЭ призвал не перезапускать ЗАЭС в условиях угрозы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами