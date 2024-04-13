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Все энергоблоки ЗАЭС перевели в состояние «холодный останов»

ЗАЭС: перевод энергоблока № 4 в «холодный останов» выполнен штатно

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведена в состояние «холодный останов». Об этом сообщает пресс-служба станции.

Отмечается, что работы выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано.

Радиационной фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и находится в пределах природных значений.

В пресс-службе также добавили, что теперь все шесть блоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов». Это безопасное состояние, при котором он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

8 апреля на Запорожской АЭС сообщили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока. Там отметили, что беспилотник был сбит Вооруженными силами РФ.

7 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали станцию, прилет был зафиксирован в район столовой.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее Россия назвала реакцию МАГАТЭ на обстрелы ЗАЭС недостаточной.

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