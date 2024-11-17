На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии после отключения основной линии

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была возобновлена подача электроэнергии за счет подключения высоковольтной линии энергоснабжения 750 кВ «Днепровская», сообщается в Telegram-канале станции.

Автоматическое отключение линии «Днепровская» произошло накануне. Собственные нужды ЗАЭС покрывались благодаря резервной линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Нарушений условий безопасности не было зафиксировано.

ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков, ее электроснабжение осуществляется по основной и резервной линиям. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. При этом реактор переведен в безопасное состояние: его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Ранее сообщалось о попытке захвата Запорожской АЭС силами ВСУ.