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В Приморье столкнулись более 10 автомобилей из-за гололеда

Во Владивостоке 11 машин столкнулись из-за гололеда, пострадал человек

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УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке из-за гололеда произошла дорожная авария с участием 11 автомобилей, пострадал один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

ДТП случилось на участке трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл неподалеку от съезда «Дальхимпром», на котором фиксируется гололед, отметили в ведомстве.

«По предварительным данным, травмы получил один человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции», — добавили в УМВД.

11 ноября сообщалось, что во Владивостоке водитель грузовика врезался в легковой автомобиль и вывалился через лобовое стекло. Авария случилась на Низководном мосту. Пострадали три человека: помимо оказавшегося на асфальте водителя грузовика помощь врачей потребовалась водителю и пассажиру патрульного автомобиля охраны Nissan Terrano. По предварительной информации, виновник ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

Кроме того, в конце октября жительница Владивостока на внедорожнике Toyota Land Cruiser заехала на крышу легкового автомобиля. Выяснилось, что она не имела водительских прав, а также отказалась от медицинского освидетельствования. Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что одичалые свиньи создают аварийную обстановку на трассе в Кузбассе.

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