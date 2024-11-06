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Минюст РФ подал иск против «Международной лиги трезвости и здоровья»

Минюст РФ потребовал прекратить работу «Международной лиги трезвости и здоровья»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министерство юстиции РФ подало иск против Союза общественных организаций «Международная лига трезвости и здоровья», потребовав у суда исключить сведения о некоммерческой организации из государственного реестра и прекратить ее деятельность на территории страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Зарегистрировано дело о прекращении деятельности <...> некоммерческой организации. Административный истец: министерство юстиции РФ. Административный ответчик: <...> «Международная лига трезвости и здоровья», — рассказали журналистам в суде.

По информации агентства, иск был направлен в Тушинский районный суд Москвы. Ожидается, что первая беседа в рамках дела состоится 11 ноября. Далее инстанция назначит дату для рассмотрения претензий министерства юстиции РФ к некоммерческой организации по существу, а позже вынесет решение.

В материале со ссылкой на знакомый с ситуацией источник уточняется, что «Международная лига трезвости и здоровья» в течение нескольких лет не предоставляла отчеты о своей работе. Более того, ее руководство никак не реагировало на внесудебные меры, что и послужило причиной для подачи иска.

Ранее Генеральная прокуратура РФ потребовала запретить «Форум свободных государств постРоссии».

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