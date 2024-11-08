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Ездить на поездах скоро станет дороже

Цены на ж/д билеты с декабря вырастут более чем на 11%

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Shutterstock/fornStudio

Цены на проезд в плацкарте и общих вагонах поездов дальнего следования вырастут с 1 декабря. Билеты подорожают на 11,6%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку ФАС к проекту распоряжения правительства об индексации тарифов.

Кроме того, со следующего месяца будут повышены тарифы на железнодорожные перевозки грузов. Их стоимость вырастет на 13,8%.

Начиная с 1 января 2025 года дополнительно будут проиндексированы тарифы на перевозки контейнеров и минерально-строительных грузов (+5%) и на порожний пробег полувагонов и платформ (+10%).

«Полученные в результате тарифных решений эффекты сформируют стабильные источники финансирования инвестиций для развития железнодорожной инфраструктуры», — говорится в записке.

Авиабилеты за последний год подорожали в среднем на 15%, с 14 857 рублей до 17 135 рублей в обе стороны. При этом меньше всего изменилась стоимость авиаперелетов в СНГ — рост цен составил всего 2%.

Ранее московский аэропорт Внуково решили проверить из-за высоких цен на питьевую воду.

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