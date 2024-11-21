В ФНС заявили, что следят за переносом бонусов ради экономии на налогах

Налоговая служба внимательно отслеживает потенциальные манипуляции со стороны компаний в области снижения налогового бремени, включая перенос времени выплаты бонусов на более ранние сроки. Это связано с запланированным повышением ставки налога на прибыль с 20 до 25%, а также увеличением налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, чей годовой доход превышает 2,4 млн рублей, сообщил в интервью РБК глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Он отметил, что аномально завышенная налоговая база к окончанию 2024 года, когда действуют более низкие ставки, может стать основанием для проверок и возможного доначисления налогов.

«Очевидно, что вопросы по бонусам будут подниматься», — добавил Егоров.

Как отмечается, некоторые крупные бизнес-структуры рассматривают возможность переноса выплат годовых премий и бонусов с начала 2025 года на декабрь 2024-го. Это даст возможность удерживать НДФЛ по действующим ставкам (13% для доходов до 5 млн рублей и 15% для суммы, превышающей эту отметку) с относительно высоких заработков (свыше 2,4 миллиона рублей в год). С 2025 года будет введена новая прогрессивная шкала налога на доходы с пятью различными ставками — от 13% для зарплат в пределах 2,4 млн рублей до 22% для доходов, превышающих 50 млн рублей, где повышенная ставка применяется только к части, превышающей данный порог.

До этого сооснователь компании «Мое дело» Анастасия Моргунова отметила, что из-за новой шкалы НДФЛ россияне, скорее всего, попросят работодателей повысить им зарплату. Речь идет о специалистах, получающих от 200 тыс. рублей в месяц и подпадающих под повышенный сбор от 15%.

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