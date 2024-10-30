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Аналитики рассказали о преимуществах освобождения россиян от НДФЛ

Аналитик Калманович: освобождение от НДФЛ усилит социальный вектор России

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Аналитики рассказали RT, как освобождение взявших жилищный кредит россиян от уплаты НДФЛ поможет гражданам страны.

По словам главного аналитика Neomarkets Олега Калмановича, подобные нововведения позволят усилить социальный вектор развития России. В частности, освобождение россиян от НДФЛ даст возможность не платить уже уплаченную в счет процентов по кредиту сумму, уточнил эксперт.

«Эта сумма составляет 13% от выгоды, которая возникла в связи с экономией по процентам. То есть по сравнению со стоимостью квартиры эта сумма, конечно, незначительна, однако все равно — льгота существенная», — сказал Калманович.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что решение является «существенной поддержкой для российских семей». Это связано с направленностью вопроса. Эксперт обратил внимание, что жилищный вопрос представляет собой одну из базовых потребностей человека. Антонов подчеркнул, что в условиях сохранения высоких процентных ставок любая возможность снизить налоговую нагрузку станет значимой помощью.

Закон об освобождении россиян от НДФЛ был подписан накануне вечером президентом России Владимиром Путиным. Под новую льготу подпадают кредиты на строительство или покупку жилья, при условии, что договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что в России упростят подачу деклараций по НДФЛ.

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