Эксперт оценила последствия новой шкалы НДФЛ для работодателей

Из-за новой шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) россияне скорее всего попросят работодателей повысить им зарплату. Речь идет о специалистах, получающих от 200 тыс. рублей в месяц и подпадающих под повышенный сбор от 15%. Об этом «Газете.Ru» сказала сооснователь компании «Мое дело» Об этом Анастасия Моргунова.

«Казалось бы, причем здесь работодатель? Ведь налог повышается для сотрудника. НДФЛ – это личный налог гражданина. Работодатель выступает просто в роли налогового агента, который исчисляет налог, удерживает его с доходов работника и перечисляет в бюджет. Но из-за роста налога сотрудник получит меньше денег «на руки». Хотя его нагрузка на работе останется такой же, как и раньше», — пояснила Моргунова.

По ее словам, при зарплате 250 тыс. рублей в месяц человеку придется платить годовой НДФЛ примерно на 12 тыс. рублей в год больше. Расчет учитывает важный нюанс: повышенная ставка НДФЛ будет применяться не автоматически ко всей сумме годового дохода, а только к сумме, на которую будет превышено пороговое значение в 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Моргунова рекомендовала работодателям предупредить персонал об изменениях заранее, чтобы не было неприятных сюрпризов. Эксперт предположила, что большинство высокооплачиваемых сотрудников захотят нивелировать рост налоговой нагрузки повышением дохода.

Поэтому большинство работодателей уже сегодня рассчитывают свои силы и анализируют финансовую ситуацию в компании: можно ли поднять зарплаты настолько, чтобы работники не заметили повышения ставки налога, добавила Моргунова. Так, сотруднику, получающему 250 тыс. рублей в месяц, для этого придется поднять зарплату минимум на 1,2 тыс. руб. в месяц. Тогда его годовой доход будет почти таким же, как и при привычной ставке налога в 13%.

Моргунова допустила рост зарплат в сферах, где есть дефицит кадров и потребность в высокооплачиваемых и высококвалифицированных специалистах. Например, совершенно точно это произойдет в сфере ИТ, уточнила эксперт. Но на средний уровень зарплат введение прогрессивной шкалы НДФЛ сильно не повлияет, заключила Моргунова.

Раньше ставка НДФЛ составляла 13% с годового дохода до 5 млн рублей и 15% с заработка более 15 млн рублей в год. То есть действовала двухуровневая шкала налогообложения. С 2025 года шкала меняется на пятиуровневую, причем максимальная ставка налога составляет 22%. Налог будет зависеть от уровня годового дохода:

*до 2,4 млн рублей – 13%

*от 2,4 млн до 5 млн рублей– 15%

*от 5 млн до 20 млн рублей – 18%

*от 20 млн до 50 млн рублей – 20%

*более 50 млн рублей – 22%.

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