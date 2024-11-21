Индийскому миллиардеру Адани предъявили обвинения в США

Индийскому миллиардеру Гаутаму Адани и семерым его соратникам в США предъявили обвинения в мошенничестве и даче взяток. Об этом со ссылкой на аппарат прокурора по Восточному округу штата Нью-Йорк сообщает ТАСС.

Следствие полагает, что обвиняемые «организовали сложную схему подкупа индийских чиновников ради получения контрактов на миллиарды долларов». Кроме того, они «лгали о своей коррупционной схеме, пытаясь привлечь капитал от американских и международных инвесторов».

В частности, сторона обвинения утверждает, что средства инвесторов в размере $ 250 млн ушли на взятки индийскому правительству для получения крупных контрактов в сфере солнечной энергетики.

К настоящему времени состояние Гаутама Адани составляет $85,5 млрд, он занимает 18-е место в списке богатейших людей мира.

О его конфликтах с американским правосудием сообщалось еще в 2023 году, когда он нанял юристов одной из самых дорогих юридических фирм Нью-Йорка Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK) для защиты от обвинений в многолетнем мошенничестве с бухгалтерским учетом.

Ранее известного шорт-селлера обвинили в мошенничестве с ценными бумагами.