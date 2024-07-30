Целился в акции Freedom Holding: известного шорт-селлера обвинили в афере на $20 млн

Незаконная прибыль

SEC обвинила Лефта в том, что он использовал сайт Citron Research и социальные сети для рекомендаций по длинным и коротким позициям в 23 компаниях, что приводило к колебаниям цен на акции в среднем на 12%. Лефт и Citron делали ложные заявления о компаниях и своих позициях в котировках их акций, в итоге извлекали выгоду и незаконно получали прибыль. Кроме того, согласно расследованию, Лефт перепродавал информацию из своих искаженных исследований по акциям до ее публикации на сайте и в соцсетях третьим лицам, в том числе хедж-фондам, позволяя им также успеть заработать на манипуляциях рынком.

В апреле 2023 года именно Citron обвинила Freedom Holding Corp. в слабом аудите и манипуляциях со своими акциями. Так Citron пытались повлиять на движения бумаг холдинга (его бумаги торгуются под тикером FRHC на американской бирже NASDAQ с 2019 года). Существенных изменений в котировках шортистам, пытавшимся заработать на падении бумаг Freedom Holding, добиться не удалось.

Эти обвинения оказались необоснованными и были легко опровергнуты как инвесторами, так и экспертами на Уолл-стрит. Однако тему «подхватили» другие продавцы коротких позиций на рынке — летом того же года Hindenburg Research (крупнейших шортистов Уолл-стрит, ранее атаковавших компании вроде HF Foods, Block Inc. и бизнес индийского миллиардера Гаутама Адани) продолжила атаку на Freedom Holding с аналогичными обвинениями, добавив утверждения о манипулировании отчетностью и контроле над российской компанией, активы которой были ранее проданы из состава холдинга.

close 100% John Minchillo/AP

Freedom Holding опроверг все обвинения, назвав их спекуляциями и неподтвержденными фактами. Основатель холдинга и CEO Тимур Турлов в тот же день в интервью открыто и детально разобрал все претензии, показав их несостоятельность. У компании на тот момент в только что вышедшем годовом отчете уже было чистое аудиторское заключение Deloitte о полной проверке процедур комплаенса и финансов Freedom.

Проваленная атака шортистов

Шортисты, поставившие против FRHC, столкнулись с шорт-сквизом и были вынуждены выкупать акции, чтобы покрыть свои позиции. Бумаги холдинга в итоге выросли в последующие дни на 25%, достигнув исторического максимума (выше $100). Согласно оценкам экспертов рынка, Hindenburg на этой попытке ложно обвалить бумаги Freedom Holding потеряла более $20 млн.

Несмотря на то, что атака шортистов провалилась, руководство холдинга решило провести дополнительную независимую проверку, чтобы исключить недоверие инвесторов.

Для этого были привлечены опытные американские юридические компании Forensic Risk Alliance и Morgan Lewis & Bockius LLP. Они провели четырехмесячный аудит, включая тщательное исследование финансовых документов компании и сделок, посещение ключевых офисов, интервью с сотрудниками и тд. Проверка охватывала деятельность холдинга в Казахстане, на Кипре и Белизе.

Результаты аудита показали, что обвинения Hindenburg были безосновательными. Независимые проверяющие подтвердили, что бизнес Freedom развивался и рос органически, без манипуляций финансами или незаконных действий в отношении клиентов, без нарушений санкционных норм стран, в которых ведется бизнес. Холдинг строго соблюдает международные санкции и комплаенс-процедуры. Аудит также показал, что исследователи Hindenburg плохо понимают финансовый бизнес, подобный Freedom, в целом. Резюме отчета было опубликовано здесь.

Усиление позиций

Тимур Турлов основал Freedom Finance 15 лет назад и уже почти пять лет назад вывел акции холдинга на биржу NASDAQ. Сейчас Freedom Holding Corp. это международная банковско-финансовая группа, предоставляющая услуги в Казахстане, Европе и Азии, США — всего в 20 странах. Сфера интересов охватывает доступ к мировым биржам, участие в первичных размещениях акций (IPO), банковские услуги, страхование, онлайн-платежи и многое другое. В частности, Freedom активно развивает интегрированную экосистему в Казахстане, объединяя финансовые и нефинансовые сервисы. Основное внимание уделяется исследованию потребностей клиентов и развитию цифровых продуктов (онлайн-кредитование и страхование, своя цифровая валюта и тд).

close 100% Freedom Holding Corp.

Выручка Freedom Holding составила $1,6 млрд (+105% год к году) по итогам финансового года, завершившегося 31 марта 2024 г. На конец июля-2024 рыночная капитализация компании составляет почти $5 млрд. Тимур Турлов владеет 70% акций холдинга.

Одной из последних новостей о развитии холдинга стало включение казахстанской биржей Astana International Exchange (AIX) акций Freedom Holding Corp. (FRHC) в свой официальный список, что позволяет инвесторам торговать этими бумагами в долларах США и свободно перемещать их между Nasdaq Capital Market и AIX. Этот шаг усиливает позиции компании и способствует развитию инвестиционного потенциала Казахстана.

Кроме того, международное агентство S&P повысило прогнозы по рейтингам компаний экосистемы Freedom сразу на две ступени — до «позитивного». Изменения коснулись брокеров АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Еurope, Freedom Finance Global, а также «Фридом Банка». Рейтинг всего Freedom Holding Corp. был сохранен на уровне «В-» с повышением прогноза до «стабильного». В S&P сделали прогноз, что Freedom сохранит высокую прибыль в 2024-2025 гг.

Добавим, что дело SEC в отношении Лефта и Citron стало кульминацией многолетнего расследования, начатого в 2019 году, касающегося отношений между хедж-фондами и активистами-шортистами. Обвинения включают манипуляции рынком и ложные заявления о позициях по акциям, что наносило ущерб розничным инвесторам. Министерство юстиции и SEC также добиваются возмещения незаконно полученных средств и запрета на занятие руководящих должностей для Лефта.