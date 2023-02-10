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Индийский миллиардер Адани нанял юристов из США для защиты от обвинений в мошенничестве

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Amit Dave/Reuters

Глава компании Adani Group, индийский миллиардер Гуатам Адани (по версии журнала Forbs, $58 млрд) нанял юристов одной из самых дорогих юридических фирм Нью-Йорка Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK) для защиты от обвинений в многолетнем мошенничестве с бухгалтерским учетом, написала газета Financial Times.

По данным издания, WLRK займется координацией юридической и регуляторной деятельности холдинга Adani Group, а также надзором за его связями с общественностью.

Основанную в 1965 году WLRK в газете назвали одной из наиболее востребованных среди компаний, желающих защитить свою репутацию от назойливых инвесторов. Организация занимается сложными делами в сфере корпоративного управления.

Во второй половине января агентство Bloomberg сообщило, что инвестиционно-исследовательская компания Hindenburg Research обвинила конгломерат Adani Group Гаутама Адани в многочисленных финансовых нарушениях. На тот момент глава компании был самым богатым человеком в Индии с состоянием, по версии журнала Forbs, $96,6 млрд.

На этой неделе агентство Reuters писало о росте стоимости ценных бумаг Adani Group после сообщения группы о досрочном погашении части кредитов, обеспеченных акциями предприятий холдинга.

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